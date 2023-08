Orvin a enfin obtenu sa crèche

Ce mois d’août, quatre bambins profitent déjà du bâtiment, rénové et aménagé en conséquence. D’autres inscrits s’y ajouteront dans les prochains mois. Mais pourquoi ouvrir déjà en été, au mois d’août, alors que l’école a à peine repris ? « C’était même prévu d’ouvrir bien plus tôt mais on a reçu l’autorisation d’ouvrir la crèche en mars. Dès qu’on a reçu cette autorisation, on s’est dit que le mois d’août pourrait être le bon timing », explique Anaël Paroz.