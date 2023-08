Des recours retardent l’assainissement du trafic dans l’Emmental et à Aarwangen

Potentielles années de retard pour les projets d’assainissement du trafic dans l’Emmental et à Aarwangen. Huit recours ont été déposés contre l’arrêté relatif au plan de route pour l’assainissement du trafic à Berthoud-Oberburg-Hasle, dont deux ont été retirés. L’arrêté concernant Aarwangen a quant à lui fait l’objet de 19 recours, dont 17 sont pendants. Ces démarches, actuellement traitées par le service juridique de la Direction de l’intérieur et de la justice, pourraient être poursuivies jusqu’au Tribunal fédéral et retarder le début des travaux de plusieurs années, indique le Canton de Berne ce jeudi. Ce délai important est notamment dû à la complexité de ces procédures.

Une partie des oppositions concernent les projets dans leur ensemble et empêchent ainsi la Direction des travaux publics et des transports de mettre déjà en œuvre certaines mesures d’assainissement du trafic. /comm-jad