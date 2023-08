Perturbations sur la ligne Moutier-Soleure

Les trains ne circulent plus depuis jeudi après-midi entre Grandval et Crémines. Les CFF évoquent sur leur site internet un dégât sur la voie. La perturbation concerne les utilisateurs de la ligne S21 Moutier-Soleure. Elle devrait durer jusqu'aux environs de minuit, selon les prévisions. Des bus de remplacement ont été organisés pour les voyageurs entre Crémines et Moutier. /oza