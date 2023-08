Coup d’envoi de la Braderie prévôtoise

La Braderie prévôtoise fait son retour à Moutier. La manifestation biennale démarre ce vendredi et se tiendra jusqu’à dimanche dans les rues de la Vieille ville. L’Italie est l’hôte d’honneur de cette 27e édition qui compte 26 guinguettes. Au programme ce week-end : les animations des forains et le cortège des enfants des écoles primaires et enfantines de Moutier et environs, accompagnés de véhicules italiens. Côté musique, le week-end sera marqué par la prestation du groupe Tribute de Zucchero samedi soir. Des animations gourmandes aux airs d’Italie sont également au menu.

Le programme est à retrouver en détail sur le site de la manifestation. /gtr