La Neuveville : le ZP Festival revient à Saint-Joux

La programmation est composée uniquement d’artistes suisses, pour les têtes d’affiche, et même régionaux pour ce qui est des premières parties et des DJs qui animeront la fin de soirée. Est-ce une raison budgétaire ? « Je ne pense pas, je pense que les groupes étrangers seraient même moins chers, répond Benjamin Oudot. Je me contente de la Suisse et c’est déjà énorme ! Et on passe sans doute à côté de pépites. »

Reste que le festival est totalement gratuit et compte bien le rester « comme ça tout le monde peut venir et en profiter », explique Cyril Doddoli, responsable logistique et animateur du ZP Festival. « C’est aussi la nature même de la Zone piétonne ! ». Alors comment fait-elle pour payer sept artistes ou groupes et toute la sono et les lumières, tout en rentrant dans ses frais ? « On a des aides de la commune et aussi un certain nombre de sponsors. Et on fait appel à la générosité de tous les Neuvevillois et ceux qui viennent aux concerts », répond Cyril Doddoli.