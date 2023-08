Une tente ludique pour les scientifiques de demain

Le projet « STIM en route » est porté par le canton de Berne et plusieurs partenaires dont notamment BKW et Schöni Transport, qui achemine la tente d’école en école de la manière la plus écologique possible. Le programme, devisé à 2,5 millions, s’étend jusqu’en 2026 et vise la visite de 6000 classes bernoises en six ans. /nme