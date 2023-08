Bienne : de bons retours après un an de City Card

« On a de très bons retours ». La City Card Biel/Bienne a été lancée il y a environ un an et plusieurs centaines de personnes y ont déjà adhéré. Pour rappel, cette carte non officielle est proposée par le mouvement citoyen Passerelle. Elle permet aux personnes qui n’ont pas de papiers de pouvoir décliner leur identité et ainsi accéder à certains services. Le bilan, après une année d'existence est positif selon Ruth Tennenbaum. « On a de très bons retours. Les gens disent que c'est très important ce que nous faisons », se réjouit la conseillère de ville du mouvement citoyen Passerelle à l'origine de cette carte.