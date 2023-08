Un air de Mozart dans une ancienne usine

Un lieu original pour de la musique classique. Orchestres et chœurs font actuellement résonner tout l’Arc jurassien dans le cadre des Jardins musicaux. Le concept de Bal(l)ades fait halte ce samedi à Rondchâtel. Musiciens et chanteurs présentent le Requiem de Mozart, mais non pas dans une salle de concert ou une église, mais dans l’ancienne usine de pâte de bois. Un lieu original qui s’inscrit dans la durée, puisque cela fait environ 7 ans que l’événement musical se rend dans ce bâtiment désaffecté, explique Valentin Reymond. « Le directeur de la Vigier a fait un peu assainir la salle de concert afin qu’elle puisse accueillir un public plus nombreux et installer une espèce de scène. En contrepartie, nous nous sommes engagés à aller chaque année pendant les Jardins musicaux à Rondchâtel », raconte le chef d’orchestre et directeur artistique des Jardins musicaux.