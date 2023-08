Des airs de Far West à Tramelan

Jeans, chapeau et chemise : l’équitation western était à l’honneur ce week-end à Tramelan. La Hasler Farm organisait sa traditionnelle fête samedi et dimanche. Il y a beaucoup de différences entre l’équitation western et l’équitation classique, ou anglaise. Dans la tenue tout d’abord, puisqu’en compétition western, c’est jeans, chemise et chapeau obligatoires. L’équipement n’est pas le même également : les selles sont plus grandes et avec un pommeau devant. Mais la première grande différence réside dans la race des chevaux, explique Kevin Hasler, responsable de la Western Hasler Farm.