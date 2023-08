Les montagnes en chocolat d’une Biennoise offertes dans le monde

Le Cervin, la Dent Blanche, la Pointe Dufour, le Vanil noir ou encore le Weisshorn. Des montagnes suisses, une Biennoise en fait des chocolats. Un projet réalisé par Victoria Mac Sweeney dans le cadre de son Bachelor en design à l’Ecole cantonale d’art à Lausanne (ECAL) et qui sera utilisé par l’Assemblée fédérale pour offrir aux diplomates étrangers. C’est en 2018 que le Parlement a lancé le défi aux étudiants de réaliser un cadeau que ses membres pourraient emporter avec eux lors de leurs voyages. Un mandat qui comportait plusieurs règles. « Il fallait évidemment que ce soit un projet qui représente la Suisse, explique Victoria Mac Sweeney. Il devait aussi être réalisé en Suisse ».

Reste qu’il n'est pas possible d’offrir tous types d’objets à l’étranger en raison de leur symbolique dans certaines cultures. « Dans certains pays, la bougie est synonyme de deuil. Donc c’est une symbolisation pas très positive dans les échanges. ». Vient la réflexion, que faire pour représenter la Suisse ? « Pourquoi ne pas partir sur le chocolat, vu que c’est quand même le pays du chocolat », rigole la designer. Victoria Mac Sweeney choisit alors de former des montagnes avec ce chocolat, une manière intéressante de les représenter, explique-t-elle. D’autant plus que le chocolatier de Blondel, à Lausanne, lui a appris que le chocolat permettait de « reproduire l’empreinte au macron du moule ». « Le plus important quand on moule une matière, c’est de s’assurer que la forme soit démoulable, c’est aussi ce qui m’a amené à vouloir représenter des montagnes », relève la Biennoise.