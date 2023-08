Succès pour le ZP Festival

Le ZP Festival à La Neuveville est satisfait de sa première édition tout seul. Sur les rives du lac à Saint-Joux, c’est au total 900 personnes qui ont afflué entre vendredi et samedi soir pour assister aux concerts d’artistes suisses et même régionaux. Malgré un temps capricieux, le programmateur du ZP Festival Benjamin Oudot relève qu’il n’a pas plu pendant les concerts. Les organisateurs ont reçu de très bons échos du public concernant l’organisation, le lieu et la programmation. Les bénévoles de la Zone piétonne sont donc motivés à organiser une nouvelle édition de ce festival l’année prochaine. « On voit tout ce qu’on peut améliorer », relève Benjamin Oudot. Le programmateur et ses collègue bénévoles de l’organisation vont notamment réfléchir à la date de l’événement. Plusieurs autres manifestations se tenaient en même temps dans la région, notamment la fête de Prêles. La Zone piétonne va essayer de mieux se coordonner avec les autres événements pour proposer une nouvelle édition qui attirera plus de monde, notamment venant du Plateau de Diesse et de l’entre-deux-lacs. /lyg