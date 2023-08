Le TOBS annonce les couleurs de sa saison 2023-2024

Le TOBS varie son offre pour viser jeunes et vieux, mais cherche aussi à se rendre accessible au plus de monde possible. A cette fin, en plus des spectacles en audiodescription pour les personnes malvoyantes, l’institution culturelle propose désormais des « gilets vibrants » dans certains concerts. Les personnes malentendantes peuvent ainsi profiter de l’expérience de la musique par les vibrations transmises dans ces gilets. /jhb