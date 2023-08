Le Théâtre de l’Atelier espère continuer à attirer les foules

Un spectacle au lieu de deux



Chaque année, la troupe résidente du Théâtre de l’Atelier, les Tréteaux d’Orval, proposent deux créations de leur cru. Cette année, cette tradition va changer : il n’y aura plus qu’un seul spectacle qui sera joué lors de plusieurs dates au mois d’avril. Ce changement est dû à un manque de temps, reconnaît Isabelle Frêne. Le dernier spectacle des Tréteaux d’Orval s’est joué « plus longtemps de prévu », ce qui ne laisse plus suffisamment de temps à toute la troupe de mettre sur pied deux productions.

Néanmoins, une pièce originale sera tout de même au programme de cette nouvelle saison. Baptisée « Opéra bouffe », cette création est l’œuvre d’Isabelle Frêne et a pour thème la nourriture. La programmatrice a puiser dans de nombreux textes d’auteurs qu’elle apprécie pour réussir à mettre sur pied ce spectacle où Isabelle Frêne n’hésite pas à « tirer sur tout le monde », comme elle le dit :