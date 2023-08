Promouvoir la réutilisation des emballages et bouteilles en verre

À l’étranger, comme en Allemagne, un système de consignes existe déjà. Les consommatrices et consommateurs ramènent leurs bouteilles en PET ou en verre dans les points de vente et reçoivent des bons d’achat en échange. Hervé Le Pezennec nous explique les différences à ce sujet entre l’Allemagne et la Suisse. Dans notre pays voisin, le système de consignes est organisé par l’Etat. D’après le Centre Européen de la Consommation, le taux de retour des bouteilles réutilisables et à usage unique en Allemagne s’élèverait autour de 90 pour cent. En Suisse, ce sont avant tout des initiatives privées qui proposent la réutilisation du verre. Autre point à prendre en compte, notre pays mise avant tout sur le recyclage, et non la réutilisation.