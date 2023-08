Télescope flambant neuf pour l'Observatoire de Mont-Soleil

« Voilà, il est posé. Il est beau ». La déclaration émane du vendeur du télescope qui équipe désormais l’Observatoire astronomique de Mont-Soleil. Il est 11 h 45 en ce lundi 28 août 2023. Un jour à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de l’institution qui dispose d’un nouvel outil à la pointe de la technologie. « Ce n’est pas tous les jours que l’on change de télescope », prolonge Michel Quinquis, président des Pléiades, la société d’astronomie de Saint-Imier, pour appuyer le moment « historique ». « Ce n’est pas une belle journée d’un point de vue météorologique, mais c’est un jour important pour nous ».

Attendu pour le printemps prochain, le nouveau télescope est arrivé plus tôt que prévu. « Il y avait de l’émotion, dimanche, quand nous avons démonté l’ancien », révèle Michel Quinquis. « Cela faisait 21 ans qu’il était là. Nous étions très heureux avec lui et n’avons jamais rencontré de problème. En 2002, quand nous l’avions installé, c’était le rêve ».

Un rêve qui va continuer. Après une bonne heure de manœuvres à l’aide d’une grue, le nouveau télescope a pris la place qui sera la sienne pour une vingtaine d’années, espèrent les responsables. « Il s’intègre parfaitement ici » se félicite Jean-Michel Hirschi, président de la Fondation de l’Observatoire de Mont-Soleil. « Nous essayons toujours d’évoluer. Après avoir changé la coupole et le planétarium, il était important de faire de même avec le télescope. L’ancien a rendu de bons et loyaux services, mais le nouveau est beaucoup plus performant ».

Sans entrer dans de trop nombreuses considérations techniques, le nouvel outil permettra des observations plus pointues. « Avec un diamètre plus grand, de 432 millimètres contre 355 millimètres pour l’ancien, nous pourrons capter davantage de lumière, environ 30 % en plus », se félicite Michel Quinquis. « À titre de comparaison, la pupille d’un œil humain est de l’ordre de six millimètres ».

« Avec un miroir plus grand, il sera possible d’observer des objets qui sont plus diffus et beaucoup plus lointains », renchérit Jean-Michel Hirschi. « Nous pourrons également procéder à des mesures plus précises, notamment sur les astéroïdes ou les étoiles doubles par exemple. Nous pourrions rentrer dans un domaine un peu plus professionnel ».

Tout en restant amateurs, les astronomes de Mont-Soleil pourront apporter leur pierre à l’édifice de la recherche, au-delà de la stricte observation. « Les professionnels n’ont pas forcément le temps de procéder à certaines recherches et se ‹ reposent › sur les amateurs pour les aider dans ce domaine », remarque Jean-Michel Hirschi.

Avant de pouvoir profiter pleinement de leur nouveau bolide, les membres de la société devront s’armer d’un peu de patience. Quelques semaines seront nécessaires avant qu’il ne puisse être utilisé à sa pleine capacité. « Nous devons d’abord effectuer des réglages quant au positionnement et à la qualité des images que l’on peut obtenir. En outre, nous devrons le prendre en main, apprivoiser cette nouvelle machine », explique le président de la Fondation de l’Observatoire

Une fois que ce sera chose faite, les visiteurs pourront bien évidemment profiter de ce nouvel outil. « Ils pourront admirer les planètes avec des images de meilleure définition, même si on les voyait déjà très bien avec l’ancien télescope », explique Michel Quinquis. « Le rendu sera en revanche plus précis avec les nébuleuses ».

La Fondation de l’Observatoire a déboursé 58 000 francs pour acquérir son télescope. Une fois la récolte de fonds terminée, il a pu être commandé. C’est de là que viennent la bonne surprise et l’anticipation de l’installation. « Nous avons pu compter sur nos fidèles sponsors même si le début de la collecte a été un peu difficile », relève Jean-Michel Hirschi. « Toutefois, nous y sommes parvenus grâce à de nombreux soutiens ». Un constat qui a de quoi réjouir, et qui dénote la crédibilité de l’institution.

Pour marquer l’arrivée de ce nouveau télescope, une journée inaugurale sera mise sur pied. La date n’est pas encore connue. /epe