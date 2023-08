Berne en soutien aux familles contre la hausse des primes

Le canton de Berne en soutien aux familles face aux coûts de l’assurance-maladie. Les autorités dévoilent mardi un lot de mesures destinées à réduire l’impact financier des primes pour « les couples avec enfants et les familles monoparentales », explique un communiqué.





Pression en hausse sur les foyers

La charge financière que représentent les primes d’assurance-maladie n’a cessé d’augmenter ces dernières années dans le canton de Berne. En 2023, la hausse a été de 6,4 % en moyenne. Berne fait ainsi partie des huit cantons ayant les primes-maladie les plus élevées. Et de nouvelles hausses se dessinent pour 2024. « Le niveau élevé des primes est une lourde charge pour les familles en particulier. C’est pourquoi le gouvernement du canton de Berne a décidé d’adapter les critères donnant droit à une réduction des primes », précise le texte. Si la hausse concerne tout le monde, les autorités insistent sur les familles comme priorité : « c’est une ligne directrice du Conseil-exécutif de prendre en compte les familles comme priorité », insiste la Evi Allemann, conseillère d’Etat.





Les familles en tête de liste

« Le Conseil-exécutif veut alléger davantage la facture des couples avec enfants et celle des familles monoparentales », a expliqué la conseillère d’État Evi Allemann lors d’une conférence de presse. Les modifications apportées au dispositif bénéficieront au total à quelque 44'300 personnes dans 17'300 ménages. Cette réduction individuelle des primes (RIP) sera ainsi ouverte à 34'300 personnes supplémentaires et environ 10'000 personnes auront une RIP plus élevée. Pour alléger le plus rapidement possible la charge financière qui pèse sur les personnes visées, les modifications de l’ordonnance cantonale sur l’assurance-maladie entreront en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2023.





28% de la population concernée

Au total, la réduction individuelle des primes bénéficiera à environ 293'500 personnes dans le canton de Berne, soit 28 % de la population.

Avec ces mesures, « le Conseil-exécutif s’acquitte de son obligation légale de réduire les primes d’assurance-maladie de 25 à 45 % de la population cantonale ».

Les coûts de ces mesures rétroactives pour l’année 2023 sont estimés à 31 millions de francs. Une somme inscrite au budget et qui devrait être identique pour les années suivantes, « sauf grands changements dans la situation des ayants droit », ajoute le communiqué.





Pas de nouvelle demande à déposer

Enfin, les nouveaux droits à la réduction des primes sont calculés automatiquement par l’Office des assurances sociales. « Cela s’applique aussi aux personnes qui ont demandé une réduction des primes en 2023 », précise encore le texte diffusé ce mardi matin. Ces personnes n’ont donc pas besoin de déposer une nouvelle demande. /comm-gjo