L’arbre, invité d’honneur du Marché Bio

Des arbres à vœux, des arbres à palabres, des arbres truffiers et d’autres qui soignent : le Marché Bio rendra hommage aux rois de nos forêts les 16 et 17 septembre prochains. La manifestation taignonne s’intéressera cette année à l’arbre, à travers des animations et autres conférences. Une sorte « d’éveil à l’arbre », pour aborder la transition écologique. Car, la présidente du Marché Bio l’admet, la manifestation n’est plus uniquement un marché. « Au début, c’est vrai que le Marché Bio permettait de mettre en relation des producteurs et des consommateurs, pour de la vente directe. Mais depuis plusieurs années, on propose aussi des animations. On informe le public, sur des thématiques liées à l’agriculture ou encore au climat », explique Lina Dubied.