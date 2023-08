Gals reçoit le Solaraward Seeland 2023

Le Solaraward Seeland 2023 a été décerné à Gals. Le prix récompense chaque année une commune qui a excellé dans le domaine de l’énergie solaire. Le critère fixé cette année est la puissance installée par habitant et dans ce domaine, Gals est une commune modèle. En effet, avec une capacité installée de 2033 kWc par habitant, elle dépasse largement les autres localités du Seeland. A titre de comparaison, la valeur moyenne de toutes les communes seelandaises est de 645 kWc. Selon les associations seeland.biel/bienne et Plateforme solaire Seeland qui décernent ce prix, la faible consommation d’électricité de la localité, les installations à solaires grande échelle et un programme de subventions supplémentaires au niveau communal ont contribué à ce succès. La distinction sera remise à la commune lors d’une cérémonie qui aura lieu le 6 septembre prochain. /comm-ami