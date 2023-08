Le CIP et le ceff renforcent leur collaboration

Deux tiers des Suisses entre 15 et 75 ans ont suivi une formation continue en 2022. Le terme est pris au sens large : on peut développer ses connaissances en suivant des cours pendant quelques jours mais aussi en lisant des livres sur un sujet précis par exemple. Le but du CIP et du ceff est donc de faire de ce catalogue numérique un « guichet d’entrée unique » pour les formations continues des deux institutions. Une manière de simplifier la recherche de cours pour les entreprises et employeurs mais aussi l’occasion de prendre contact pour demander des formations sur mesure.