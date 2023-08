Lire avec son enfant de moins de deux ans

Myriam Roth et Pauline Krüttli insiste sur l’importance que les jeunes enfants soient en contact avec la lecture. Cela développe de nombreuses compétences essentielles et peut faciliter l’apprentissage, plus tard, à l’école.

Pour ces raisons-là notamment, l’atelier ainsi que toutes les activités et abonnements à la bibliothèque des jeunes sont gratuites. L’objectif : permettre même aux parents moins fortunés de baigner leurs enfants dans le monde de la lecture. /jhb