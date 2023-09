Des QR codes pour découvrir son village

Découvrir son village grâce à des QR codes. C’est le projet d’une classe de l’école primaire de Sorvilier. Les élèves de la 5 à la 8H ont créé ce projet de A à Z. Commencé en janvier 2022, il a été finalisé en juin dernier et présenté à la population ce jeudi. Morgane Oppliger, enseignante à Sorvilier a chapeauté les élèves durant cette année et demie, qui ont fait un vrai travail de journaliste afin de compléter les informations trouvées sur internet. Entre des entretiens téléphoniques, des échanges de mails, un travail de recherche d’archives et des interviews en passant par de la prise vidéo, les élèves ont tout mis en œuvre pour proposer un maximum d’informations qui sont donc disponibles sur 15 QR codes à travers le village de Sorvilier et ses alentours. L’enseignante explique que : « une fois qu’on avait tous ces documents, il a fallu trier les informations et créer nos propres productions ». Les élèves ont donc également dû apprendre à maîtriser divers outils informatiques tels que PowerPoint, Word ou encore des applications de montage de vidéos.