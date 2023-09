Demian Schaedler monte sur le podium de Villeret-Chasseral-Villeret

Demian Schaedler réalise une grosse performance à la maison. Le coureur de St-Imier a pris la deuxième place de la course Villeret-Chasseral-Villeret. Il a bouclé les 26km en 1h54’36’’. Il a été devancé par l’Ethiopien Mekonen Tefera de plus de 7’. C’est le Français Aurélien Charité qui termine troisième à près de 10' du vainqueur. « Un top-10 aurait été bien pour moi », rigole Demian Schaedler. En effet, l’Imérien n’était pas sûr de pouvoir participer en raison d’une douleur à la cheville. « Mais j’ai une sale tronche et je me fais du mal », ironise-t-il.