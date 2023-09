Magenta, le marché d'art imprimé à Bienne

Magenta, le marché d'art imprimé revient pour sa 2ème édition à Bienne. Le collectif local Officina Helvetica veut faire découvrir au public son amour pour tout ce qui est imprimé à l'ancienne. Dans l'usine Cosmos de Bienne, des démonstrations de sérigraphie, risographie, typographie et lithographie sont organisées.





Une passion analogique

Avec des lourdes presses, des caractères en plomb, du lino gravé ou encore des pierres enduites : les membres du collectif Officina Helvetica veulent montrer le charme de l'impression faite main, loin du tout numérique. « C'est tellement plus beau et fait avec le coeur. On pèse littéralement le poids des lettres qu'on agence. Le procédé est très long mais c'est vraiment satisfaisant », explique Camille Leyvraz, organisatrice du marché d'art Magenta.