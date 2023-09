Bienne se connecte au réseau européen des objets trouvés

Le service des objets trouvés de la ville de Bienne vient de se rattacher au logiciel en réseau européen easyfind. A la place de devoir aller soi-même à l'inspection de police, on peut faire une recherche en quelques clics sur easyfind.ch. Sur la plateforme, la personne ou le service qui a trouvé l’objet enregistre un avis dans le système.





En toute autonomie

Les particuliers peuvent aussi enregistrer un avis de perte en ligne. Le système compare alors les avis d’objets perdus et trouvés et indique les éventuelles concordances. Les coordonnées que les personnes ont fournies permettent ensuite d’établir le lien avec les objets, qui sont restitués à leurs propriétaires. De nombreuses communes et entreprises de transport utilisent déjà le logiciel « easyfind », qui permet d’obtenir un taux de récupération des objets nettement plus haut qu’actuellement. /comm-jse