Coup de projecteur et de pouce pour la scène artistique biennoise

Durant les mois d’été, la salle du théâtre BIOTOP est mise à la disposition d’une série d’artistes afin qu’ils puissent tester développer et affiner leurs idées. En fin de saison, le travail est présenté au public. Une confrontation qui permet aux artistes de rectifier le tir, d’ajuster, le cas échéant.

Entre le 20 et 24 septembre, ce sera le baptême du feu pour les projets en incubation. Suivront la recherche les 28 et 29 septembre et finalement la production entre le 5 et le 8 octobre. Ça permet de donner « au public et aux programmateurs une idée de la richesse, de la variété et de la multiplicité de la scène biennoise », explique Luca Depietri.

Le musicien Pascal Lopinat bénéficie du soutien de INCUBO pour son projet « des paillettes grises ». Il en est au stade de l’incubation et se confrontera au public entre le 20 et le 24 septembre.

Pour lui, cette plateforme permet d’échanger des idées, de financer une partie des heures qui ne le sont pas durant les phases de recherche et de développement d’un projet. « C’est une plus-value de pouvoir entendre ce que les gens ressentent par rapport à un travail que je n’ai jamais fait par le passé »