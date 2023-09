Des guêpes pour lutter contre la drosophile du cerisier à Delémont

Lukas Seehausen explique que les guêpes asiatiques ont été testées en laboratoire et à l’extérieur en cages : « Ça présente un risque très bas pour la biodiversité », selon le scientifique du CABI. Ce dernier ajoute qu’il n’y aurait non plus pas de risque pour l’homme puisque ces petites guêpes, qui ne mesurent pas plus de quelques millimètres, ne piquent pas.

Pour Agroscope, l’introduction de cette nouvelle espèce représente aussi un moyen de se passer de la chimie et de trouver des alternatives aux produits phytosanitaires. Membre de direction et responsable du domaine de recherche en protection des plantes à Agroscope, Alain Gaume explique qu’il y aura des comptages sur le terrain ces prochaines années pour analyser l’évolution de la population de guêpes.