Carte blanche : l’arrogance des sportifs américains

Le « nombrilisme élitiste » du sport américain. C’est le sujet du commentaire du journaliste Anthony Montandon venu s’exprimer ce mardi à la suite d’une déclaration de Noah Lyles. L’athlète américain affirmait : « Vous savez ce qui me fait le plus mal ? C’est de regarder les finales de la NBA et de voir qu’ils ont le titre de ‘champions du monde’ au-dessus d’eux. Champions du monde de quoi ? Des Etats-Unis ? ».

Noah Lyles a été la cible de beaucoup de stars de la ligue nord-américain de Basketball, estimant qu’il ne comprenait pas leur réalité de basketteurs évoluant dans le plus prestigieux des championnats. « Une belle marque d’arrogance de sportifs étroits d’esprit », réagit Anthony Montandon. /ddc