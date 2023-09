La culture de chia débarque dans le Jura

C’est une première dans l’agriculture jurassienne… des plantes de chia ont pris racine en zone industrielle à Delémont, dans un champ de la famille Parrat. Et c’est un jeune Jurassien, collaborateur à la Coopérative agricole à Courtételle, qui est à l’origine de ce projet. Dans le cadre de ses études d’agro-commerçant, Aubin Montavon s’est inspiré de cultures similaires dans les cantons de Vaud et de St-Gall pour concrétiser son idée.





Du Mexique à Delémont

Le chia est une plante dont les graines sont reconnues pour leurs propriétés nutritionnelles. Elle est originaire du Mexique. La variante plantée sur une vingtaine d'ares à Delémont est toutefois adaptée aux conditions météorologiques de notre pays à l'initiative de la Coopérative Swiss Chia. Aubin Montavon souligne que cette culture est intéressante à plus d’un titre. D’une part, le chia n’a pas besoin de beaucoup d’eau pour se développer, il est donc particulièrement adapté au réchauffement climatique. D’autre part, cette plante est très résistante aux ravageurs et aux maladies, selon le collaborateur à la Coopérative agricole à Courtételle. Toutefois, Aubin Montavon note aussi quelques inconvénients : « Il faut un sol très fin pour semer et la maturité de la graine intervient tard. Nous avons donc besoin de bonnes conditions climatiques en automne ». Quoi qu’il en soit, l’homme âgé d’une vingtaine d’années est confiant et espère récolter les premières graines de chia jurassien cet automne… en attendant, les promeneurs delémontains pourront apprécier les fleurs violettes qui retiendront les futures graines. /mle