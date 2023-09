Policier hors de cause après une intervention médiatisée à Berne

L’affaire avait fait grand bruit. L'an dernier, deux agents de la police cantonale bernoise avaient été accusés d'abus d'autorité et voies de fait à la suite de l’arrestation d’un homme sur la Bahnhofplatz à Berne en juin 2021. Le Ministère public cantonal chargé des tâches spéciales leur avait reproché d'avoir fait un usage disproportionné de la force et « non adapté » aux circonstances.

Pour rappel, une bagarre avait éclaté entre un homme âgé de 28 ans et une patrouille de deux policiers en uniforme lors d'un contrôle. La personne qui faisait l'objet d'un contrôle a été mise à terre puis maintenue au sol par l'un des agents.

Ce mardi, le Tribunal régional Berne-Mittelland a toutefois rendu sa décision dans cette affaire. La cour met hors de cause l’agent ayant procédé à l’interpellation. Ce jugement, ainsi que la condamnation d’un policier qui a participé à l’intervention mais qui était arrivé ultérieurement sur les lieux ne sont pas encore entrées en force. La police cantonale ainsi que la Direction de la sécurité précisent qu’elles vont « analyser le jugement et tirer les conséquences qui s’imposent ». /comm-amo