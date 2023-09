Un jeune jury biennois déterminera le lauréat d'un prix littéraire

Favoriser le lien entre les auteurs et le jeune public. C’est l’objectif de la sélection du « Roman des Romands » qui a sa 14ème édition en cours. Ce prix met en avant la littérature contemporaine de Suisse romande, mais surtout, il permet à des classes du secondaire II de toute la Suisse de lire les oeuvres des auteurs participants, de les rencontrer en personne, de confronter avec eux leurs analyses faites en classe pour, au final, faire office de jury et déterminer qui sera le lauréat du prix.

Ce mardi, au Gymnase de Bienne et du Jura bernois, la rencontre entre auteur et jeunes lecteurs a eu lieu. Une classe bilingue d'élèves âgés de 16 ans a accueilli l’auteur Nétonon Noël Ndjékery, auteur du roman « Il n’y a pas d’arc-en-ciel au paradis ». Les lectrices et lecteurs en herbe ont ainsi eu l'opportunité de poser toutes leurs questions concernant le livre étudié en classe. Le roman réalise une plongée dans l'histoire de la traite négrière transsaharienne dans la région de l’actuel Tchad, pays d'origine de Nétonon Noël Ndjékery. Pour lui, voir son oeuvre étudiée et analysée dans des salles de classe est une fierté.