Avenir Berne romande : trois importants crédits validés

Le projet Avenir Berne romande (ABR) entre dans une phase toujours plus concrète. Mercredi, les députés au Grand Conseil ont largement accepté trois crédits d'engagement en vue de la réorganisation administrative du Jura bernois. Dans les détails, les trois crédits relatifs à ABR soumis aux élus sont les suivants : 8,2 millions de francs pour réaliser une procédure de sélection et financer l’étude de projet du pôle de compétence Justice et Police à Reconvilier, 45'937'000 francs pour rénover le centre administratif Tavannes Machines et 12'687'000 francs pour la réalisation des locaux provisoire à Bienne et Loveresse. En effet, les services de justice seront hébergés dans la cité seelandaise alors que la police mobile s’installera à Loveresse jusqu’à leur emménagement dans le nouveau centre à Reconvilier.

Développement suit.