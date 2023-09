Dans les dossiers : sensibiliser la population à l’économie d’énergie

Le directeur de SACEN appréhende les mois à venir avec « un peu moins d’anxiété que l’année passée ». Il explique que les livraisons de gaz qui faisaient défaut en Russie ont été remplacées. Mais il insiste sur l’importance d’économiser de l’énergie pour deux raisons : on évite ainsi la pénurie d’électricité et on fait baisser les prix.





Une approche ludique de la problématique à Tramelan

Reste qu’on ne peut pas faire d’économie sans l’aide de la population. Plusieurs mesures sont mises en place pour la sensibiliser à cette problématique. SACEN propose un atelier pratique pour la 10e fois pour consommer moins et mieux l’énergie. Il se tient jeudi soir à la Sociét’halle à Moutier.

Autre exemple, du côté de Tramelan. La commune a organisé un concours ouvert à tous les habitants. Les ménages qui ont économisé le plus d’énergie à partir du mois d’octobre 2022 ont été récompensés. Une approche ludique de la problématique de l’énergie qui a porté ses fruits selon Philippe Wastian, chef du service de l’électricité de Tramelan, lui aussi en direct à La Matinale. « On a obtenu une économie de 11% entre le deuxième semestre 2021 et le deuxième semestre 2022 ».