Les personnes âgées apprennent à se défendre avec Pro Senectute

Que faire face aux escrocs et aux agresseurs ? Pro Senectute et la police cantonale organise une conférence « Sécurité dans le quotidien » pour conseiller les personnes âgées sur l’atitude à adopter. A Courtelary, des spécialistes transmettront leurs stratégies pour reconnaître les dangers et mieux réagir. Une partie concernera les arnaques par téléphone et par internet, mais aussi la sécurité à pied. Sylvie Wicky, organisatrice de l’atelier, nous rappelle que les personnes âgées sont plus facilement victimes d’agressions dans la rue car elles sont moins assurées et plus visiblement fragiles.