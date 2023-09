Le Prix Montagne 2023 file entre les doigts du projet Marguerite

Une vitrine pour le Jura

Après huit ans de travail, Pierre Schaller et la quinzaine de personnes qui l’accompagnent dans cette aventure ont réussi à mettre sur pieds un réseau de chemins équestres qui relient une soixantaine d’exploitations agricoles de toute la région. Faire partie des nominés pour une telle récompense « est un très grand succès », selon le président de l’association Marguerite Pierre Schaller. « Nous avons réussi à convaincre des experts que nous faisions partie des six meilleurs projets », ajoute-t-il, ce qui représente pour lui une très grande « satisfaction ». « Je nous attribue la deuxième place », plaisante-t-il.

Une boutade qui retranscrit certaines vérités, selon le directeur de Jura Tourisme Guillaume Lachat. « C’est une excellente visibilité, même si on n’a pas gagné, explique-t-il. J’ai discuté avec des gens de Suisse Tourisme et ils remarquent que le Jura bouge et c’est extrêmement positif ».

À présent, le projet Marguerite touche au but dans la région. L’association Marguerite va le confier à deux autres entités du Jura et du Jura bernois, afin qu’elles continuent de l’entretenir et de le développer.