Les vignerons jouent à la roulette avec la météo

Les vendanges ont démarré en avance à Genève. Fin août, les vignerons sortaient déjà leurs sécateurs autour du lac Léman. Côté seelandais, cela devrait arriver à la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. C’est quand même tôt, souligne Rémo Giauque, vigneron et œnologue à Gléresse.

Cette différence selon les régions s’explique par le type de cépage, mais aussi la météo, et ce qui est recherché dans le vin. Les vignerons ne peuvent donc pas prévoir trop en avance la date précise du début de la récolte, ce qui peut compliquer l’organisation avec les personnes inscrites pour aider. « On les prévient une semaine avant, et on espère qu’ils soient disponibles », raconte Rémo Giauque.