Reprendre en main les gorges du Pichoux

C'était il y a 10 ans environ, un comité citoyen proposait d’installer une passerelle suspendue au-dessus des gorges du Pichoux. Un projet finalement bloqué par des associations de protection de la nature et des paysages. Le socialiste Hervé Gullotti est revenu à la charge cette semaine au Grand Conseil au travers d’une interpellation. Le député se fait le porte-parole des autorités de Petit-Val, lesquelles déplorent la mise sous cloche des gorges du Pichoux. Elles demandent au canton de Berne d’intervenir pour que le site soit mieux protégé et mis en valeur, passerelle ou non. Maire de Petit-Val, Willy Pasche donne quelques exemples : « Le chemin qui descendait depuis Souboz-Sornetan jusqu’à Undervelier est à l’abandon, les ponts n’ont pas été refaits. Le trafic routier génère aussi des déchets. » Selon lui, la commune aimerait pouvoir agir, mais elle ne sait pas ce qui est autorisé ou non. « Il nous faut des signaux clairs. »