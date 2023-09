Feu vert pour la construction du Campus Biel/Bienne

La voie est libre pour le démarrage de la construction du Campus Biel/Bienne. Le Canton de Berne est définitivement propriétaire du dernier bien-fonds situé sur le périmètre du futur bâtiment. Rien ne s’oppose plus à la démolition de l’immeuble et au redémarrage du chantier du Campus Biel/Bienne de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) au printemps 2024. Lors de sa session de printemps 2023, le Grand Conseil bernois avait approuvé l’achat du bien-fonds situé rue d’Aarberg 14/16 à Bienne. Le délai référendaire ayant expiré, l’acquisition a été actée dans le registre foncier. C’était le dernier élément qui manquait pour disposer des terrains nécessaires et ainsi commencer à bâtir le campus de la BFH. Les bâtiments devraient être prêts pour 2027. /ami