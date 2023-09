On l’a lu dans la presse : la région peu présente dans les timbres suisses

La philatélie, c’est l’art de collectionner des timbres-poste et il existe encore des collectionneurs dans la région. Le Journal du Jura a mené une enquête à ce sujet à l’aide d’un philatéliste de St-Imier. Maeva Pleines a publié le 3 septembre un papier sur les timbres, et plus précisément sur le manque de représentation de notre région sur ces vignettes. Dans notre chronique en collaboration avec le journal, elle évoque pour nous cette problématique.