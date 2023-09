Un jeune légèrement blessé après une tentative de brigandage à Lyss

Un adolescent a été blessé jeudi à Lyss après une tentative de brigandage. Les faits se sont déroulés vers 17h55 à la Bahnhofstrasse. Un inconnu s'est approché par derrière d'un jeune homme de 15 ans qui circulait de la gare en direction de la Bielstrasse. Il a tenté de lui arracher son sac à dos. La victime étant tombée, l'auteur lui a donné plusieurs coups de poing avant de finalement prendre la fuite bredouille.

L'invidivu est parti dans une direction inconnue. Selon son signalement, il aurait entre 20 et 25 ans et mesure 1,75-1,80 mètre. Au moment des faits, il portait un t-shirt noir avec une impression multicolore et un pantalon cargo vert olive.

La police cantonale bernoise recherche des témoins dans le cadre de l'enquête. Toute personne susceptible de fournir des informations est priée de contacter les forces de l'ordre au 032 324 85 31. /comm-amo