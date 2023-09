Un double jubilé fêté au NMB

« Jardin d’Eden et ville de l’avenir »

Pour le centenaire de la gare, le NMB souhaite proposer une présentation de l’évolution de la ville de Bienne par rapport à l’emplacement de ses gares au fil de l’histoire, ainsi que des œuvres de Philippe Robert. Le nom de l'exposition s’explique avant tout par le contraste entre l’évolution de la ville et le souhait de sauvegarde de la nature exprimé par Philippe Robert, selon Bernadette Fülscher, historienne de l’art et curatrice de l’exposition. « On a d’un côté l’aspect artistique de Philippe Robert et de l’autre côté l’importance de la gare de Bienne pour le développement urbain ».