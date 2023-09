Être à l’écoute pour prévenir le suicide

Les proches aussi jouent un rôle important. Mais Christophe Amstutz est conscient que ce n’est pas toujours facile d’en parler : « C’est difficile. C’est rempli de culpabilité. Mais le fait d’être ouvert à l’autre et d’appliquer ce que nous faisons au 143, avoir cette oreille sans jugement, est important ». Il complète en précisant que : « Les proches doivent essayer de maintenir le dialogue et de rester ouverts à la personne en souffrance ».





Un sujet qui reste tabou

Même si Christophe Amstutz constate une baisse des suicides par rapport aux dernières années, il est conscient de la difficulté d’aborder le sujet : « Je pense que c’est encore tabou de parler de ça et c’est toujours quelque chose avec laquelle on est mal à l’aise ». Tout de même, cette baisse signifie pour lui que le travail d’ouverture et de dialogue porté par les différents organismes comme La Main Tendue est utile et important.