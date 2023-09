Des soirées pour échanger entre papas

Trouver sa place en tant que papa n’est pas toujours facile. Et les hommes ont parfois de la peine à exprimer leurs questionnements. L’association #Viedeparents met sur pied des soirées spéciales pour les aider à briser la glace. Jeunes papas ou papas en devenir se retrouvent pour discuter entre eux de la vie de couple, de la répartition de la charge mentale ou encore de la conciliation de la vie professionnelle et familiale. La semaine passée à Bienne, ils étaient une petite dizaine à dévoiler leurs ressentis. Parmi eux Bryan, qui ne devait qu’accompagner un ami jeune papa, lequel s’est désisté au dernier moment. « Au final, je me suis décidé à venir même si je ne suis pas encore père. Je suis en quelque sort né papa, j’ai toujours eu cette envie, et forcément beaucoup de questions à ce propos », témoigne-t-il.