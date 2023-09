Deux univers se rejoignent au Pasquart à Bienne

Fausta Squatriti et Delphine Coindet sont à l’honneur au Pasquart. Les deux artistes présentent chacune leurs œuvres dans un solo-show respectivement nommé « Galaxie » et « Autofriction », puis également une exposition commune. Marjolaine Lévy, la curatrice des expositions, explique avoir été bluffée par la ressemblance entre les deux artistes. « C’est tellement proche que parfois on ne sait plus qui fait quoi », souligne-t-elle. Mais ce qui a surtout surpris la curatrice, c’est que les deux artistes ne se sont jamais rencontrées. « Delphine ne connaissait absolument pas le travail de Fausta Squatriti », explique Marjolaine Lévy. Elle rajoute : « C’est ce qui est magnifique avec l’art. On ne se connait pas, on est à des centaines de kilomètres, on a trente ans d’écart et en même temps il y a quelque chose de très fort qui vous rassemble ».