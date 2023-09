La Culture sans confiture : un spectacle pour apprendre à gérer ses émotions pour petits et grands

Il n’est pas toujours facile d’apprendre à ses enfants à accueillir ses émotions et les vivre en toute tranquillité. C’est pour apporter des clefs et des astuces sur le sujet que Giliane Bussy et Sissy Lou ont écrit le spectacle « Bout d’ficelle ». L’histoire de deux enfants, Tim et Léa, qui doivent partager un même espace le temps d’un après-midi. Avec des envies différentes et des caractères propres à chacun, ils vont évoluer tout au long de la pièce. Ce spectacle sera de passage, ce dimanche 17 septembre au Centre Culturel Le Royal à Tavannes à 17 heures. On en parle ce lundi avec Giliane Bussy co-auteur et comédienne du spectacle :