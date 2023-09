Le Conseil exécutif ne veut pas changer l'ordonnance sur la vaisselle réutilisable

L’obligation d’utiliser de la vaisselle jetable ne devrait pas concerner les manifestations en-dessous de 2000 personnes. L’UDC Manfred Bühler a déposé une motion au Grand Conseil pour assouplir la réglementation en mars dernier. Le Conseil-exécutif propose de refuser cette demande, l’estimant inutile.

Le conseiller national de Cortébert souhaite faciliter l’organisation de fêtes de village pour soutenir l’économie locale. Le gouvernement bernois réfute cet argument et rappelle que des expériences ont été menées avec des spécialistes de divers secteurs, dont l’événementiel, pour fixer la réglementation. L’obligation ne concerne que les gobelets en plastique et il est toujours possible d’utiliser du matériel recyclable, ajoute-t-il.

De plus, le Conseil-exécutif souligne que 94% des manifestations ne sont pas concernées par cette ordonnance. Le gouvernement bernois la juge donc assez souple et ne peut pas être qualifié de « chicanerie », comme le prétendait Manfred Bühler.

C'est désormais au Grand Conseil de se prononcer sur cette motion. La décision finale sera prise lors de la session d'hiver. /com-jhb