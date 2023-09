Des chiffres dans le vert pour les Banques Raiffeisen régionales

Les Banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois se portent bien. Leur premier semestre est qualifié de prometteur et réjouissant. Elles ont annoncé ce matin un bénéfice de 3,6 millions de francs, en progression de 7,2% par rapport à la même période de l’an dernier. La somme de bilan des Banques Raiffeisen de la Fédération jurassienne a gonflé de plus de 83 millions pour atteindre 5,4 milliards au 30 juin dernier.

Les créances hypothécaires sont également en hausse par rapport à la même période de l’année précédente. On parle d’une augmentation de 2,2%, soit 94,3 millions de francs. Les créances hypothécaires s’établissent ainsi à 4,3 milliards de francs. « Nous nous réjouissons de cette croissance », indique Didier Nicoulin, président de la Fédération jurassienne des banques Raiffeisen, dans un communiqué. /comm-rch-the