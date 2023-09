Trois ans de retard pour le tunnel de Gléresse

Un retard de trois ans pour le tunnel de Gléresse. Le projet de doublement de la voie entre Gléresse et Douanne prévoyait une mise en service fin 2026, mais selon un communiqué des CFF diffusé mardi, il faudra attendre fin 2029 pour que la voie de 2,1 kilomètres soit utilisable.





Oppositions comme explication

Les causes de ce retard sont multiples. Tout d’abord, les CFF rappellent que « la procédure d’attribution du marché a été retardée de près de deux ans en raison de plusieurs recours d’entreprises ayant répondu à l’appel d’offres ». C’est finalement le rejet d’un dernier recours par le Tribunal administratif fédéral en juin 2023 qui a permis aux CFF de reprendre la planification du projet devisé à environ 431 millions de francs.

De plus, le permis de construire définitif, octroyé par l’Office fédéral des transports en août 2021, prévoit des « mesures environnementales complémentaires ». Dans le but de préserver la pisciculture et les moments de reproductions des poissons, ces mesures restreignent les périodes de travaux réalisés dans le lac. Selon les CFF, elles impactent la planification générale du projet « de près d’une année ».

La fin des travaux est donc reportée de trois ans au total, avec une mise en service du nouveau tunnel prévue pour fin 2029, au changement d’horaire. Les CFF regrettent ce report des travaux indépendant de leur volonté et mettent tout en œuvre pour une réalisation du projet conforme au nouveau planning. Les travaux de creusement du futur tunnel démarreront sous peu, la planification détaillée des travaux est en cours avec l’entreprise. A noter que la nouvelle offre transitant entre Bienne, Neuchâtel et Yverdon-les-Bains, qui sera rendue possible aux heures de pointe dès décembre 2024 grâce à l’introduction de l’Horaire 2025, n’est pas remise en question par ce report. /comm-gjo