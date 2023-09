« Bon appétit », une formule qui interroge Philippe Ligron

Peut-on vraiment se souhaiter bon appétit ? Cette question, le cuisinier, historien de la gastronomie et chroniqueur radio Philippe Ligron se (nous) la pose dans son nouveau spectacle. Une conférence scénique qui fera escale dans la région, de Neuchâtel à St-Imier en passant par La Neuveville. Elle interroge notre façon de manger, nos dérives, celles de la junk food et de la commercialisation à tout-va. Le tout avec humour, autodérision et bienveillance, surtout sans trop de moralisation. « Je me suis dit qu'il ne fallait pas expliquer, mais expliciter aux gens. Nous avons tous des travers qui sont devenus une normalité. Il faut les sortir de leur contexte, sans culpabiliser les gens », explique-t-il.