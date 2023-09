Le dernier tour de piste de Vincent Adatte

Le rideau s’apprête à tomber pour Vincent Adatte. Le co-fondateur et directeur artistique de la Lanterne Magique va vivre sa dernière saison au sein du club de cinéma pour les enfants de six à douze ans. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, le cinéaste neuchâtelois voit la retraite lui tendre les bras. Alors, forcément, à l’aube de cette ultime saison, l’émotion prend le dessus. « Ça fait quelques semaines qu’il y a beaucoup d’émotions. Il y a aussi un peu de fierté, mais c’est l’émotion qui prend le pas. Je mentirais si je disais le contraire », explique Vincent Adatte.