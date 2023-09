Le report de l’ouverture du tunnel de Gléresse interpelle

L’annonce du report de l’ouverture du tunnel de Gléresse fait réagir. Les CFF ont fait savoir ce mardi par un communiqué qu’il fallait prévoir un retard de trois ans. Les raisons sont multiples, mais principalement à cause de recours et de normes environnementales. Des raisons qui interpellent deux élus écologistes bernois. Moussia de Watteville et Christophe Grupp ont adressé une série de questions au canton ce mercredi. Ils demandent pourquoi les mesures environnementales sont utilisées comme raison, alors qu’elles sont connues depuis 2021. Ils souhaitent également savoir comment le canton de Berne va préserver les intérêts des utilisateurs des transports publics et ceux des cyclistes, ainsi que les mesures garantissant l’accès au Vini Funi au départ de Gléresse, alors que les gares de Gléresse et Douanne se ferment respectivement de manière définitive ou provisoire. /comm-tbu